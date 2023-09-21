يوان صيني إلى ين ياباني

تحويل CNY إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
20297 jpy

1.00000 CNY = 20.29740 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:1 UTC
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CNY إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065488.55811.436851.661310.964518.1961
1GBP1.1556711.2313102.3481.660591.920011.1146421.0295
1USD0.93860.81215183.12191.348651.559330.905317.0791
1INR0.0112920.009770590.012030510.0162250.01875960.01089120.205471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ين ياباني
1 CNY20.29740 JPY
5 CNY101.48700 JPY
10 CNY202.97400 JPY
20 CNY405.94800 JPY
50 CNY1014.87000 JPY
100 CNY2029.74000 JPY
250 CNY5074.35000 JPY
500 CNY10148.70000 JPY
1000 CNY20297.40000 JPY
2000 CNY40594.80000 JPY
5000 CNY101487.00000 JPY
10000 CNY202974.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Chinese Yuan RMB
100 JPY4.92674 CNY
1000 JPY49.26740 CNY
1500 JPY73.90110 CNY
2000 JPY98.53480 CNY
3000 JPY147.80220 CNY
5000 JPY246.33700 CNY
5400 JPY266.04396 CNY
10000 JPY492.67400 CNY
15000 JPY739.01100 CNY
20000 JPY985.34800 CNY
25000 JPY1231.68500 CNY
30000 JPY1478.02200 CNY