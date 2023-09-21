يوان صيني إلى دولار أسترالي

تحويل CNY إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢١٣٫٥٤ aud

1.00000 CNY = 0.21354 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:55 UTC
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CNY إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065588.57311.437411.661730.964518.2008
1GBP1.1556711.2313102.3561.661091.920311.1146421.0329
1USD0.938550.81215183.12821.349051.559580.905217.0819
1INR0.01129010.009769850.012029610.01622850.01876110.01088920.205489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أسترالي
1 CNY0.21354 AUD
5 CNY1.06767 AUD
10 CNY2.13535 AUD
20 CNY4.27070 AUD
50 CNY10.67675 AUD
100 CNY21.35350 AUD
250 CNY53.38375 AUD
500 CNY106.76750 AUD
1000 CNY213.53500 AUD
2000 CNY427.07000 AUD
5000 CNY1067.67500 AUD
10000 CNY2135.35000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Chinese Yuan RMB
1 AUD4.68307 CNY
5 AUD23.41535 CNY
10 AUD46.83070 CNY
20 AUD93.66140 CNY
50 AUD234.15350 CNY
100 AUD468.30700 CNY
250 AUD1170.76750 CNY
500 AUD2341.53500 CNY
1000 AUD4683.07000 CNY
2000 AUD9366.14000 CNY
5000 AUD23415.35000 CNY
10000 AUD46830.70000 CNY