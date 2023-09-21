رينغيت ماليزي إلى دولار أسترالي

تحويل MYR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٣٣٢٫٢٢ aud

1.00000 MYR = 0.33222 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:50 UTC
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MYR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661780.964618.3671
1GBP1.1528711.2292102.181.656651.915841.1120621.1751
1USD0.93790.813537183.1271.347751.55860.904717.2267
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621310.01874970.01088330.207234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أسترالي
1 MYR0.33222 AUD
5 MYR1.66109 AUD
10 MYR3.32219 AUD
20 MYR6.64438 AUD
50 MYR16.61095 AUD
100 MYR33.22190 AUD
250 MYR83.05475 AUD
500 MYR166.10950 AUD
1000 MYR332.21900 AUD
2000 MYR664.43800 AUD
5000 MYR1661.09500 AUD
10000 MYR3322.19000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / رينغيت ماليزي
1 AUD3.01007 MYR
5 AUD15.05035 MYR
10 AUD30.10070 MYR
20 AUD60.20140 MYR
50 AUD150.50350 MYR
100 AUD301.00700 MYR
250 AUD752.51750 MYR
500 AUD1505.03500 MYR
1000 AUD3010.07000 MYR
2000 AUD6020.14000 MYR
5000 AUD15050.35000 MYR
10000 AUD30100.70000 MYR