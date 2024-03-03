5000 رينغيت ماليزي إلى دولار أسترالي

تحويل MYR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 myr
1,615.79 aud

1.00000 MYR = 0.32316 AUD

Mid-market exchange rate at 21:38
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85651.083889.78291.46921.661890.95752518.4418
1 GBP1.1675411.26545104.8311.715441.940431.1179521.5328
1 USD0.922650.790233182.84081.35561.533390.884117.0159
1 INR0.0111380.009539170.012071310.01636390.01851010.01067230.205405

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أسترالي
1 MYR0.32316 AUD
5 MYR1.61579 AUD
10 MYR3.23159 AUD
20 MYR6.46318 AUD
50 MYR16.15795 AUD
100 MYR32.31590 AUD
250 MYR80.78975 AUD
500 MYR161.57950 AUD
1000 MYR323.15900 AUD
2000 MYR646.31800 AUD
5000 MYR1615.79500 AUD
10000 MYR3231.59000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / رينغيت ماليزي
1 AUD3.09445 MYR
5 AUD15.47225 MYR
10 AUD30.94450 MYR
20 AUD61.88900 MYR
50 AUD154.72250 MYR
100 AUD309.44500 MYR
250 AUD773.61250 MYR
500 AUD1547.22500 MYR
1000 AUD3094.45000 MYR
2000 AUD6188.90000 MYR
5000 AUD15472.25000 MYR
10000 AUD30944.50000 MYR