دولار أسترالي إلى بيزو فلبيني

تحويل AUD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٣٦٬٥٥٧٫٩٠ php

1.00000 AUD = 36.55790 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أسترالي / Philippine Peso
1 AUD36.55790 PHP
5 AUD182.78950 PHP
10 AUD365.57900 PHP
20 AUD731.15800 PHP
50 AUD1827.89500 PHP
100 AUD3655.79000 PHP
250 AUD9139.47500 PHP
500 AUD18278.95000 PHP
1000 AUD36557.90000 PHP
2000 AUD73115.80000 PHP
5000 AUD182789.50000 PHP
10000 AUD365579.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أسترالي
1 PHP0.02735 AUD
5 PHP0.13677 AUD
10 PHP0.27354 AUD
20 PHP0.54708 AUD
50 PHP1.36770 AUD
100 PHP2.73539 AUD
250 PHP6.83847 AUD
500 PHP13.67695 AUD
1000 PHP27.35390 AUD
2000 PHP54.70780 AUD
5000 PHP136.76950 AUD
10000 PHP273.53900 AUD