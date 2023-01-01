5 بيزو فلبيني إلى دولار أسترالي

تحويل PHP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٠٫١٤ aud

1.00000 PHP = 0.02742 AUD

Mid-market exchange rate at 23:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072989.21161.465641.647320.96518.762
1GBP1.1531411.23715102.8691.690011.899511.1127821.6343
1USD0.932050.808309183.151.366051.535390.899417.4872
1INR0.01120930.00972110.012026510.01642870.01846530.01081660.210309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أسترالي
1 PHP0.02742 AUD
5 PHP0.13710 AUD
10 PHP0.27421 AUD
20 PHP0.54842 AUD
50 PHP1.37105 AUD
100 PHP2.74209 AUD
250 PHP6.85523 AUD
500 PHP13.71045 AUD
1000 PHP27.42090 AUD
2000 PHP54.84180 AUD
5000 PHP137.10450 AUD
10000 PHP274.20900 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Philippine Peso
1 AUD36.46850 PHP
5 AUD182.34250 PHP
10 AUD364.68500 PHP
20 AUD729.37000 PHP
50 AUD1823.42500 PHP
100 AUD3646.85000 PHP
250 AUD9117.12500 PHP
500 AUD18234.25000 PHP
1000 AUD36468.50000 PHP
2000 AUD72937.00000 PHP
5000 AUD182342.50000 PHP
10000 AUD364685.00000 PHP