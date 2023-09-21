دولار هونغ كونغ إلى دولار أسترالي

تحويل HKD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٩٩٫٧٠ aud

1.00000 HKD = 0.19970 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:20 UTC
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HKD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064488.50581.437051.662480.963818.3135
1GBP1.1527411.227102.0261.656571.916441.1110121.1111
1USD0.93950.814996183.15091.35011.561890.9055517.2055
1INR0.01129870.009801410.012026310.01623670.01878380.01089040.206919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أسترالي
100 HKD19.97000 AUD
200 HKD39.94000 AUD
300 HKD59.91000 AUD
500 HKD99.85000 AUD
1000 HKD199.70000 AUD
2000 HKD399.40000 AUD
2500 HKD499.25000 AUD
3000 HKD599.10000 AUD
4000 HKD798.80000 AUD
5000 HKD998.50000 AUD
10000 HKD1997.00000 AUD
20000 HKD3994.00000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار هونغ كونغ
1 AUD5.00752 HKD
5 AUD25.03760 HKD
10 AUD50.07520 HKD
20 AUD100.15040 HKD
50 AUD250.37600 HKD
100 AUD500.75200 HKD
250 AUD1251.88000 HKD
500 AUD2503.76000 HKD
1000 AUD5007.52000 HKD
2000 AUD10015.04000 HKD
5000 AUD25037.60000 HKD
10000 AUD50075.20000 HKD