10 آلاف دولار هونغ كونغ إلى دولار أسترالي

تحويل HKD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 hkd
1,949.22 aud

1.00000 HKD = 0.19492 AUD

Mid-market exchange rate at 05:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854341.082189.70871.46171.650420.9534718.535
1 GBP1.1704911.2666105.0041.710921.931821.1160321.6952
1 USD0.924150.789515182.90241.35081.52520.8811517.1287
1 INR0.01114720.009523430.012062410.01629390.01839760.01062880.206613

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أسترالي
100 HKD19.49220 AUD
200 HKD38.98440 AUD
300 HKD58.47660 AUD
500 HKD97.46100 AUD
1000 HKD194.92200 AUD
2000 HKD389.84400 AUD
2500 HKD487.30500 AUD
3000 HKD584.76600 AUD
4000 HKD779.68800 AUD
5000 HKD974.61000 AUD
10000 HKD1949.22000 AUD
20000 HKD3898.44000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار هونغ كونغ
1 AUD5.13026 HKD
5 AUD25.65130 HKD
10 AUD51.30260 HKD
20 AUD102.60520 HKD
50 AUD256.51300 HKD
100 AUD513.02600 HKD
250 AUD1282.56500 HKD
500 AUD2565.13000 HKD
1000 AUD5130.26000 HKD
2000 AUD10260.52000 HKD
5000 AUD25651.30000 HKD
10000 AUD51302.60000 HKD