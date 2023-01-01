روبية هندية إلى دولار أسترالي
تحويل INR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أسترالي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الهندية
|1 AUD
|53.27520 INR
|5 AUD
|266.37600 INR
|10 AUD
|532.75200 INR
|20 AUD
|1065.50400 INR
|50 AUD
|2663.76000 INR
|100 AUD
|5327.52000 INR
|250 AUD
|13318.80000 INR
|500 AUD
|26637.60000 INR
|1000 AUD
|53275.20000 INR
|2000 AUD
|106550.40000 INR
|5000 AUD
|266376.00000 INR
|10000 AUD
|532752.00000 INR