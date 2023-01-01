روبية هندية إلى دولار أسترالي

تحويل INR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٨٧٫٧٠ aud

1.00000 INR = 0.01877 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:59 UTC
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INR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654760.9572518.2122
1GBP1.1582111.23135102.111.660351.916651.108721.0945
1USD0.940650.812117182.9251.34841.556540.9004517.1312
1INR0.01134330.009793390.012059110.01626050.01877050.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار أسترالي
1 INR0.01877 AUD
5 INR0.09385 AUD
10 INR0.18770 AUD
20 INR0.37541 AUD
50 INR0.93852 AUD
100 INR1.87705 AUD
250 INR4.69262 AUD
500 INR9.38525 AUD
1000 INR18.77050 AUD
2000 INR37.54100 AUD
5000 INR93.85250 AUD
10000 INR187.70500 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الروبية الهندية
1 AUD53.27520 INR
5 AUD266.37600 INR
10 AUD532.75200 INR
20 AUD1065.50400 INR
50 AUD2663.76000 INR
100 AUD5327.52000 INR
250 AUD13318.80000 INR
500 AUD26637.60000 INR
1000 AUD53275.20000 INR
2000 AUD106550.40000 INR
5000 AUD266376.00000 INR
10000 AUD532752.00000 INR