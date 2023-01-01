روبية هندية إلى درهم إماراتي

تحويل INR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٤٢٫٩٣ aed

1.00000 INR = 0.04429 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 0:57 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

INR إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 AED
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063288.16591.433621.65530.957218.2133
1GBP1.1582111.23145102.1181.660491.917251.1086421.0955
1USD0.940550.812051182.9251.34841.55690.900317.1306
1INR0.01134230.009792590.012059110.01626050.01877490.01085680.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 INR0.04429 AED
5 INR0.22146 AED
10 INR0.44293 AED
20 INR0.88586 AED
50 INR2.21465 AED
100 INR4.42930 AED
250 INR11.07325 AED
500 INR22.14650 AED
1000 INR44.29300 AED
2000 INR88.58600 AED
5000 INR221.46500 AED
10000 INR442.93000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الروبية الهندية
1 AED22.57690 INR
5 AED112.88450 INR
10 AED225.76900 INR
20 AED451.53800 INR
50 AED1128.84500 INR
100 AED2257.69000 INR
250 AED5644.22500 INR
500 AED11288.45000 INR
1000 AED22576.90000 INR
2000 AED45153.80000 INR
5000 AED112884.50000 INR
10000 AED225769.00000 INR