شيكل إسرائيلي جديد إلى درهم إماراتي

تحويل ILS إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٦٣٫١٣ aed

1.00000 ILS = 0.96313 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 14:52 UTC
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ILS إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 AED
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 ILS0.96313 AED
5 ILS4.81565 AED
10 ILS9.63131 AED
20 ILS19.26262 AED
50 ILS48.15655 AED
100 ILS96.31310 AED
250 ILS240.78275 AED
500 ILS481.56550 AED
1000 ILS963.13100 AED
2000 ILS1926.26200 AED
5000 ILS4815.65500 AED
10000 ILS9631.31000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Israeli New Sheqel
1 AED1.03828 ILS
5 AED5.19140 ILS
10 AED10.38280 ILS
20 AED20.76560 ILS
50 AED51.91400 ILS
100 AED103.82800 ILS
250 AED259.57000 ILS
500 AED519.14000 ILS
1000 AED1038.28000 ILS
2000 AED2076.56000 ILS
5000 AED5191.40000 ILS
10000 AED10382.80000 ILS