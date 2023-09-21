شيكل إسرائيلي جديد إلى درهم إماراتي
تحويل ILS إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 ILS
|0.96313 AED
|5 ILS
|4.81565 AED
|10 ILS
|9.63131 AED
|20 ILS
|19.26262 AED
|50 ILS
|48.15655 AED
|100 ILS
|96.31310 AED
|250 ILS
|240.78275 AED
|500 ILS
|481.56550 AED
|1000 ILS
|963.13100 AED
|2000 ILS
|1926.26200 AED
|5000 ILS
|4815.65500 AED
|10000 ILS
|9631.31000 AED
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Israeli New Sheqel
|1 AED
|1.03828 ILS
|5 AED
|5.19140 ILS
|10 AED
|10.38280 ILS
|20 AED
|20.76560 ILS
|50 AED
|51.91400 ILS
|100 AED
|103.82800 ILS
|250 AED
|259.57000 ILS
|500 AED
|519.14000 ILS
|1000 AED
|1038.28000 ILS
|2000 AED
|2076.56000 ILS
|5000 AED
|5191.40000 ILS
|10000 AED
|10382.80000 ILS