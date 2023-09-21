جنيه إسترليني إلى درهم إماراتي

تحويل GBP إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٤٬٥٢٣٫١٢ aed

1.00000 GBP = 4.52312 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 0:44 UTC
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GBP إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957318.2113
1GBP1.1579411.23145102.1181.660551.917251.108521.0892
1USD0.94040.812051182.9251.348451.55690.900417.1255
1INR0.01134010.009792590.012059110.01626110.01877490.0108580.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GBP4.52312 AED
5 GBP22.61560 AED
10 GBP45.23120 AED
20 GBP90.46240 AED
50 GBP226.15600 AED
100 GBP452.31200 AED
250 GBP1130.78000 AED
500 GBP2261.56000 AED
1000 GBP4523.12000 AED
2000 GBP9046.24000 AED
5000 GBP22615.60000 AED
10000 GBP45231.20000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه استرليني
1 AED0.22109 GBP
5 AED1.10543 GBP
10 AED2.21087 GBP
20 AED4.42174 GBP
50 AED11.05435 GBP
100 AED22.10870 GBP
250 AED55.27175 GBP
500 AED110.54350 GBP
1000 AED221.08700 GBP
2000 AED442.17400 GBP
5000 AED1105.43500 GBP
10000 AED2210.87000 GBP