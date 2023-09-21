دولار هونغ كونغ إلى درهم إماراتي

تحويل HKD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٦٩٫٦١ aed

1.00000 HKD = 0.46961 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 13:19 UTC
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HKD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 AED
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064188.48421.43681.662140.963818.3031
1GBP1.1527411.2268102.0131.656491.916281.1110121.1016
1USD0.939750.815129183.1541.350251.562010.905717.2005
1INR0.01130150.009802640.012025910.01623790.01878460.01089180.206851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
100 HKD46.96110 AED
200 HKD93.92220 AED
300 HKD140.88330 AED
500 HKD234.80550 AED
1000 HKD469.61100 AED
2000 HKD939.22200 AED
2500 HKD1174.02750 AED
3000 HKD1408.83300 AED
4000 HKD1878.44400 AED
5000 HKD2348.05500 AED
10000 HKD4696.11000 AED
20000 HKD9392.22000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار هونغ كونغ
1 AED2.12942 HKD
5 AED10.64710 HKD
10 AED21.29420 HKD
20 AED42.58840 HKD
50 AED106.47100 HKD
100 AED212.94200 HKD
250 AED532.35500 HKD
500 AED1064.71000 HKD
1000 AED2129.42000 HKD
2000 AED4258.84000 HKD
5000 AED10647.10000 HKD
10000 AED21294.20000 HKD