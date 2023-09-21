دولار هونغ كونغ إلى درهم إماراتي
تحويل HKD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for هونج كونج دولار
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|100 HKD
|46.96110 AED
|200 HKD
|93.92220 AED
|300 HKD
|140.88330 AED
|500 HKD
|234.80550 AED
|1000 HKD
|469.61100 AED
|2000 HKD
|939.22200 AED
|2500 HKD
|1174.02750 AED
|3000 HKD
|1408.83300 AED
|4000 HKD
|1878.44400 AED
|5000 HKD
|2348.05500 AED
|10000 HKD
|4696.11000 AED
|20000 HKD
|9392.22000 AED
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار هونغ كونغ
|1 AED
|2.12942 HKD
|5 AED
|10.64710 HKD
|10 AED
|21.29420 HKD
|20 AED
|42.58840 HKD
|50 AED
|106.47100 HKD
|100 AED
|212.94200 HKD
|250 AED
|532.35500 HKD
|500 AED
|1064.71000 HKD
|1000 AED
|2129.42000 HKD
|2000 AED
|4258.84000 HKD
|5000 AED
|10647.10000 HKD
|10000 AED
|21294.20000 HKD