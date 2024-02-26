ألف دولار هونغ كونغ إلى درهم إماراتي

تحويل HKD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hkd
469.40 aed

1.00000 HKD = 0.46940 AED

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8543551.0820589.70541.46191.65060.9534818.534
1 GBP1.1704711.26655105.0011.711171.932041.1160221.6942
1 USD0.924150.789546182.90321.351051.525440.8811517.1286
1 INR0.01114760.009523710.012062310.01629670.01840020.01062870.20661

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
100 HKD46.93980 AED
200 HKD93.87960 AED
300 HKD140.81940 AED
500 HKD234.69900 AED
1000 HKD469.39800 AED
2000 HKD938.79600 AED
2500 HKD1173.49500 AED
3000 HKD1408.19400 AED
4000 HKD1877.59200 AED
5000 HKD2346.99000 AED
10000 HKD4693.98000 AED
20000 HKD9387.96000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار هونغ كونغ
1 AED2.13039 HKD
5 AED10.65195 HKD
10 AED21.30390 HKD
20 AED42.60780 HKD
50 AED106.51950 HKD
100 AED213.03900 HKD
250 AED532.59750 HKD
500 AED1065.19500 HKD
1000 AED2130.39000 HKD
2000 AED4260.78000 HKD
5000 AED10651.95000 HKD
10000 AED21303.90000 HKD