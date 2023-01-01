محوِّل العملات

1,000 aed
272.26 usd

1.00000 AED = 0.27226 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:51 UTC
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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064888.29851.435081.654570.9578518.2008
1GBP1.1574111.23245102.2011.661031.915081.1086221.0665
1USD0.939150.811392182.9251.347751.553880.8995517.0932
1INR0.01132520.009784650.012059110.01625260.01873840.01084780.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيف يعمل محول العملات هذا؟

سيظهر لك تحويل عملة الحكيم كم قيمة أموالك بالعملات الأخرى بسعر الصرف الحقيقي. يمكنك تحويل أكثر من 140 عملة بسرعة وسهولة.

ببساطة أدخل المبلغ الخاص بك في آلة حاسبة العملة أعلاه، حدد المصدر الخاص بك وعملة الوجهة الخاصة بك وأداتنا ستحول العملة الخاصة بك بأسعار منتصف السوق (وهذا ما ستجده على جوجل). أرسل المال إلى الخارج باستخدام Wise وسوف نستخدم نفس المعدل الذي تراه في محول العملة لدينا.

كيفية تحويل العملات الأجنبية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لتحديد العملات التي تريد تحويلها فيما بينها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة لدينا السعر الحالي وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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Frequently asked questions (FAQs) about the rate