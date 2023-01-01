محوِّل العملات
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيف يعمل محول العملات هذا؟
سيظهر لك تحويل عملة الحكيم كم قيمة أموالك بالعملات الأخرى بسعر الصرف الحقيقي. يمكنك تحويل أكثر من 140 عملة بسرعة وسهولة.
ببساطة أدخل المبلغ الخاص بك في آلة حاسبة العملة أعلاه، حدد المصدر الخاص بك وعملة الوجهة الخاصة بك وأداتنا ستحول العملة الخاصة بك بأسعار منتصف السوق (وهذا ما ستجده على جوجل). أرسل المال إلى الخارج باستخدام Wise وسوف نستخدم نفس المعدل الذي تراه في محول العملة لدينا.
كيفية تحويل العملات الأجنبية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لتحديد العملات التي تريد تحويلها فيما بينها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة لدينا السعر الحالي وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.