دولار أمريكي إلى يوان صيني

تحويل USD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٧٬٢٨٧٫٩٠ cny

1.00000 USD = 7.28790 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 13:56 UTC
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USD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0633588.17831.433871.656050.957518.2085
1GBP1.1578111.23115102.0931.660141.917381.108621.0818
1USD0.940450.812249182.9251.348451.557390.9004517.1237
1INR0.01134070.009794980.012059110.01626110.01878070.01085860.206496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Chinese Yuan RMB
1 USD7.28790 CNY
5 USD36.43950 CNY
10 USD72.87900 CNY
20 USD145.75800 CNY
50 USD364.39500 CNY
100 USD728.79000 CNY
250 USD1821.97500 CNY
500 USD3643.95000 CNY
1000 USD7287.90000 CNY
2000 USD14575.80000 CNY
5000 USD36439.50000 CNY
10000 USD72879.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أمريكي
1 CNY0.13721 USD
5 CNY0.68607 USD
10 CNY1.37214 USD
20 CNY2.74428 USD
50 CNY6.86070 USD
100 CNY13.72140 USD
250 CNY34.30350 USD
500 CNY68.60700 USD
1000 CNY137.21400 USD
2000 CNY274.42800 USD
5000 CNY686.07000 USD
10000 CNY1372.14000 USD