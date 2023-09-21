الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يوان صيني

تحويل CZK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٬١٨٣٫٧٣ cny

1.00000 CZK = 0.31837 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
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CZK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065588.581.438111.663150.966618.2178
1GBP1.1547311.23025102.2761.660471.920321.1161721.0347
1USD0.938550.812843183.13471.34971.560910.907217.0979
1INR0.01128920.009777420.012028710.01623510.01877570.01091240.205665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Chinese Yuan RMB
1 CZK0.31837 CNY
5 CZK1.59187 CNY
10 CZK3.18373 CNY
20 CZK6.36746 CNY
50 CZK15.91865 CNY
100 CZK31.83730 CNY
250 CZK79.59325 CNY
500 CZK159.18650 CNY
1000 CZK318.37300 CNY
2000 CZK636.74600 CNY
5000 CZK1591.86500 CNY
10000 CZK3183.73000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CNY3.14097 CZK
5 CNY15.70485 CZK
10 CNY31.40970 CZK
20 CNY62.81940 CZK
50 CNY157.04850 CZK
100 CNY314.09700 CZK
250 CNY785.24250 CZK
500 CNY1570.48500 CZK
1000 CNY3140.97000 CZK
2000 CNY6281.94000 CZK
5000 CNY15704.85000 CZK
10000 CNY31409.70000 CZK