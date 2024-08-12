20 يوان صيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CNY إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

20 cny
64.29 czk

¥1.000 CNY = Kč3.214 CZK

Mid-market exchange rate at 08:28
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CNY إلى CZK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9160.7841.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1180.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.68110.6680.5711.10561.180.965
1 EUR1.0928.511.49810.8551.65591.6521.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CNY٣٫٢١٤٤٩ CZK
5 CNY١٦٫٠٧٢٤٥ CZK
10 CNY٣٢٫١٤٤٩٠ CZK
20 CNY٦٤٫٢٨٩٨٠ CZK
50 CNY١٦٠٫٧٢٤٥٠ CZK
100 CNY٣٢١٫٤٤٩٠٠ CZK
250 CNY٨٠٣٫٦٢٢٥٠ CZK
500 CNY١٬٦٠٧٫٢٤٥٠٠ CZK
1000 CNY٣٬٢١٤٫٤٩٠٠٠ CZK
2000 CNY٦٬٤٢٨٫٩٨٠٠٠ CZK
5000 CNY١٦٬٠٧٢٫٤٥٠٠٠ CZK
10000 CNY٣٢٬١٤٤٫٩٠٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Chinese Yuan RMB
1 CZK٠٫٣١١٠٩ CNY
5 CZK١٫٥٥٥٤٦ CNY
10 CZK٣٫١١٠٩٢ CNY
20 CZK٦٫٢٢١٨٤ CNY
50 CZK١٥٫٥٥٤٦٠ CNY
100 CZK٣١٫١٠٩٢٠ CNY
250 CZK٧٧٫٧٧٣٠٠ CNY
500 CZK١٥٥٫٥٤٦٠٠ CNY
1000 CZK٣١١٫٠٩٢٠٠ CNY
2000 CZK٦٢٢٫١٨٤٠٠ CNY
5000 CZK١٬٥٥٥٫٤٦٠٠٠ CNY
10000 CZK٣٬١١٠٫٩٢٠٠٠ CNY