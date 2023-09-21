شيكل إسرائيلي جديد إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل ILS إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٦٬٠١٣٫٤٦ czk

1.00000 ILS = 6.01346 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:55 UTC
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ILS إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 CZK
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0659588.61351.439141.661010.9627518.3209
1GBP1.1524711.22835102.1141.65841.914061.1095421.1121
1USD0.938150.8141183.1311.35011.558240.903217.1874
1INR0.0112850.009792980.012029210.01624060.01874440.01086480.206751

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الجمهورية التشيكية كورونا
1 ILS6.01346 CZK
5 ILS30.06730 CZK
10 ILS60.13460 CZK
20 ILS120.26920 CZK
50 ILS300.67300 CZK
100 ILS601.34600 CZK
250 ILS1503.36500 CZK
500 ILS3006.73000 CZK
1000 ILS6013.46000 CZK
2000 ILS12026.92000 CZK
5000 ILS30067.30000 CZK
10000 ILS60134.60000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Israeli New Sheqel
1 CZK0.16629 ILS
5 CZK0.83147 ILS
10 CZK1.66294 ILS
20 CZK3.32588 ILS
50 CZK8.31470 ILS
100 CZK16.62940 ILS
250 CZK41.57350 ILS
500 CZK83.14700 ILS
1000 CZK166.29400 ILS
2000 CZK332.58800 ILS
5000 CZK831.47000 ILS
10000 CZK1662.94000 ILS