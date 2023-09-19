دولار نيوزيلندي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NZD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
13590.40 czk

1.00000 NZD = 13.59040 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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NZD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663280.964418.3617
1GBP1.1528711.2284101.8091.656011.917581.1118321.1689
1USD0.938550.814067182.87951.34811.561040.905117.2329
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626580.0188350.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NZD13.59040 CZK
5 NZD67.95200 CZK
10 NZD135.90400 CZK
20 NZD271.80800 CZK
50 NZD679.52000 CZK
100 NZD1359.04000 CZK
250 NZD3397.60000 CZK
500 NZD6795.20000 CZK
1000 NZD13590.40000 CZK
2000 NZD27180.80000 CZK
5000 NZD67952.00000 CZK
10000 NZD135904.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار نيوزيلندي
1 CZK0.07358 NZD
5 CZK0.36791 NZD
10 CZK0.73581 NZD
20 CZK1.47163 NZD
50 CZK3.67907 NZD
100 CZK7.35815 NZD
250 CZK18.39537 NZD
500 CZK36.79075 NZD
1000 CZK73.58150 NZD
2000 CZK147.16300 NZD
5000 CZK367.90750 NZD
10000 CZK735.81500 NZD