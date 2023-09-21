ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس
تحويل BRL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
|1 BRL
|4.71007 CZK
|5 BRL
|23.55035 CZK
|10 BRL
|47.10070 CZK
|20 BRL
|94.20140 CZK
|50 BRL
|235.50350 CZK
|100 BRL
|471.00700 CZK
|250 BRL
|1177.51750 CZK
|500 BRL
|2355.03500 CZK
|1000 BRL
|4710.07000 CZK
|2000 BRL
|9420.14000 CZK
|5000 BRL
|23550.35000 CZK
|10000 BRL
|47100.70000 CZK