ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BRL إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٤٬٧١٠٫٠٧ czk

1.00000 BRL = 4.71007 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BRL4.71007 CZK
5 BRL23.55035 CZK
10 BRL47.10070 CZK
20 BRL94.20140 CZK
50 BRL235.50350 CZK
100 BRL471.00700 CZK
250 BRL1177.51750 CZK
500 BRL2355.03500 CZK
1000 BRL4710.07000 CZK
2000 BRL9420.14000 CZK
5000 BRL23550.35000 CZK
10000 BRL47100.70000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الريال البرازيلي
1 CZK0.21231 BRL
5 CZK1.06156 BRL
10 CZK2.12311 BRL
20 CZK4.24622 BRL
50 CZK10.61555 BRL
100 CZK21.23110 BRL
250 CZK53.07775 BRL
500 CZK106.15550 BRL
1000 CZK212.31100 BRL
2000 CZK424.62200 BRL
5000 CZK1061.55500 BRL
10000 CZK2123.11000 BRL