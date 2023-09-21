رينغيت ماليزي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MYR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٤٬٨٨٨٫٧٧ czk

1.00000 MYR = 4.88877 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:53 UTC
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MYR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MYR4.88877 CZK
5 MYR24.44385 CZK
10 MYR48.88770 CZK
20 MYR97.77540 CZK
50 MYR244.43850 CZK
100 MYR488.87700 CZK
250 MYR1222.19250 CZK
500 MYR2444.38500 CZK
1000 MYR4888.77000 CZK
2000 MYR9777.54000 CZK
5000 MYR24443.85000 CZK
10000 MYR48887.70000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / رينغيت ماليزي
1 CZK0.20455 MYR
5 CZK1.02276 MYR
10 CZK2.04551 MYR
20 CZK4.09102 MYR
50 CZK10.22755 MYR
100 CZK20.45510 MYR
250 CZK51.13775 MYR
500 CZK102.27550 MYR
1000 CZK204.55100 MYR
2000 CZK409.10200 MYR
5000 CZK1022.75500 MYR
10000 CZK2045.51000 MYR