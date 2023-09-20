يورو إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل EUR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٤٬٣٩٨ czk

1.00000 EUR = 24.39800 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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EUR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الجمهورية التشيكية كورونا
1 EUR24.39800 CZK
5 EUR121.99000 CZK
10 EUR243.98000 CZK
20 EUR487.96000 CZK
50 EUR1219.90000 CZK
100 EUR2439.80000 CZK
250 EUR6099.50000 CZK
500 EUR12199.00000 CZK
1000 EUR24398.00000 CZK
2000 EUR48796.00000 CZK
5000 EUR121990.00000 CZK
10000 EUR243980.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اليورو
1 CZK0.04099 EUR
5 CZK0.20494 EUR
10 CZK0.40987 EUR
20 CZK0.81974 EUR
50 CZK2.04935 EUR
100 CZK4.09870 EUR
250 CZK10.24675 EUR
500 CZK20.49350 EUR
1000 CZK40.98700 EUR
2000 CZK81.97400 EUR
5000 CZK204.93500 EUR
10000 CZK409.87000 EUR