كرونة دنماركية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل DKK إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 dkk
3279.18 czk

1.00000 DKK = 3.27918 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:32 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

DKK إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.61721.438381.663650.966118.2309
1GBP1.15411.23005102.2641.659891.919851.1148821.0385
1USD0.93820.812975183.13841.349451.560790.906417.1038
1INR0.01128450.009778580.012028110.01623140.01877340.01090230.205727

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونة دانمركية

DKK إلى EUR

DKK إلى USD

DKK إلى SEK

DKK إلى GBP

DKK إلى PKR

DKK إلى AUD

DKK إلى NOK

DKK إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كرونة دانمركية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 DKK3.27918 CZK
5 DKK16.39590 CZK
10 DKK32.79180 CZK
20 DKK65.58360 CZK
50 DKK163.95900 CZK
100 DKK327.91800 CZK
250 DKK819.79500 CZK
500 DKK1639.59000 CZK
1000 DKK3279.18000 CZK
2000 DKK6558.36000 CZK
5000 DKK16395.90000 CZK
10000 DKK32791.80000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / كرونة دانمركية
1 CZK0.30495 DKK
5 CZK1.52477 DKK
10 CZK3.04954 DKK
20 CZK6.09908 DKK
50 CZK15.24770 DKK
100 CZK30.49540 DKK
250 CZK76.23850 DKK
500 CZK152.47700 DKK
1000 CZK304.95400 DKK
2000 CZK609.90800 DKK
5000 CZK1524.77000 DKK
10000 CZK3049.54000 DKK