فورنت مجري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس
تحويل HUF إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الجمهورية التشيكية كورونا
|2000 HUF
|126.09900 CZK
|5000 HUF
|315.24750 CZK
|10000 HUF
|630.49500 CZK
|15000 HUF
|945.74250 CZK
|20000 HUF
|1260.99000 CZK
|30000 HUF
|1891.48500 CZK
|40000 HUF
|2521.98000 CZK
|50000 HUF
|3152.47500 CZK
|60000 HUF
|3782.97000 CZK
|100000 HUF
|6304.95000 CZK
|150000 HUF
|9457.42500 CZK
|200000 HUF
|12609.90000 CZK
|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Hungarian Forint
|1 CZK
|15.86060 HUF
|5 CZK
|79.30300 HUF
|10 CZK
|158.60600 HUF
|20 CZK
|317.21200 HUF
|50 CZK
|793.03000 HUF
|100 CZK
|1586.06000 HUF
|250 CZK
|3965.15000 HUF
|500 CZK
|7930.30000 HUF
|1000 CZK
|15860.60000 HUF
|2000 CZK
|31721.20000 HUF
|5000 CZK
|79303.00000 HUF
|10000 CZK
|158606.00000 HUF