فورنت مجري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل HUF إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٦٣٠٫٤٩ czk

1.00000 HUF = 0.06305 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:24 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

HUF إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61881.438891.661470.964218.3235
1GBP1.152611.22865102.141.658431.914981.1113421.1193
1USD0.93810.813901183.13211.34981.55860.904517.189
1INR0.01128430.009790460.01202910.01623680.01874850.01088030.206767

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

HUF إلى USD

HUF إلى EUR

HUF إلى GBP

HUF إلى CAD

HUF إلى SGD

HUF إلى ZAR

HUF إلى INR

HUF إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / الجمهورية التشيكية كورونا
2000 HUF126.09900 CZK
5000 HUF315.24750 CZK
10000 HUF630.49500 CZK
15000 HUF945.74250 CZK
20000 HUF1260.99000 CZK
30000 HUF1891.48500 CZK
40000 HUF2521.98000 CZK
50000 HUF3152.47500 CZK
60000 HUF3782.97000 CZK
100000 HUF6304.95000 CZK
150000 HUF9457.42500 CZK
200000 HUF12609.90000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Hungarian Forint
1 CZK15.86060 HUF
5 CZK79.30300 HUF
10 CZK158.60600 HUF
20 CZK317.21200 HUF
50 CZK793.03000 HUF
100 CZK1586.06000 HUF
250 CZK3965.15000 HUF
500 CZK7930.30000 HUF
1000 CZK15860.60000 HUF
2000 CZK31721.20000 HUF
5000 CZK79303.00000 HUF
10000 CZK158606.00000 HUF