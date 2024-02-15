Macar forintinden Çek korunasına
Reel döviz kuru ile HUF → CZK çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Çek Cumhuriyeti Korunası
|2000 HUF
|130.57900 CZK
|5000 HUF
|326.44750 CZK
|10000 HUF
|652.89500 CZK
|15000 HUF
|979.34250 CZK
|20000 HUF
|1305.79000 CZK
|30000 HUF
|1958.68500 CZK
|40000 HUF
|2611.58000 CZK
|50000 HUF
|3264.47500 CZK
|60000 HUF
|3917.37000 CZK
|100000 HUF
|6528.95000 CZK
|150000 HUF
|9793.42500 CZK
|200000 HUF
|13057.90000 CZK
|Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Macar Forinti
|1 CZK
|15.31640 HUF
|5 CZK
|76.58200 HUF
|10 CZK
|153.16400 HUF
|20 CZK
|306.32800 HUF
|50 CZK
|765.82000 HUF
|100 CZK
|1531.64000 HUF
|250 CZK
|3829.10000 HUF
|500 CZK
|7658.20000 HUF
|1000 CZK
|15316.40000 HUF
|2000 CZK
|30632.80000 HUF
|5000 CZK
|76582.00000 HUF
|10000 CZK
|153164.00000 HUF