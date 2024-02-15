Norveç kronundan Çek korunasına

Reel döviz kuru ile NOK → CZK çevirin

1.000 nok
2.238,13 czk

1.00000 NOK = 2.23813 CZK

15:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0776589.46251.452941.651440.94764518.3821
1 GBP1.168411.25915104.531.697651.929581.1072321.4781
1 USD0.927950.794187183.01631.348251.532450.8793517.0576
1 INR0.01117790.009566630.012045810.01624080.01845960.01059250.205473

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 NOK2.23813 CZK
5 NOK11.19065 CZK
10 NOK22.38130 CZK
20 NOK44.76260 CZK
50 NOK111.90650 CZK
100 NOK223.81300 CZK
250 NOK559.53250 CZK
500 NOK1119.06500 CZK
1000 NOK2238.13000 CZK
2000 NOK4476.26000 CZK
5000 NOK11190.65000 CZK
10000 NOK22381.30000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Norveç Kronu
1 CZK0.44680 NOK
5 CZK2.23401 NOK
10 CZK4.46802 NOK
20 CZK8.93604 NOK
50 CZK22.34010 NOK
100 CZK44.68020 NOK
250 CZK111.70050 NOK
500 CZK223.40100 NOK
1000 CZK446.80200 NOK
2000 CZK893.60400 NOK
5000 CZK2234.01000 NOK
10000 CZK4468.02000 NOK