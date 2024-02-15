Yeni İsrail şekelinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile ILS → CZK çevirin

1.000 ils
6.472,34 czk

1.00000 ILS = 6.47234 CZK

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
1 USD0.932050.795703183.0161.354451.541190.88517.0903
1 INR0.01122690.009584940.012045910.01631550.0185650.01066060.205868

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Yeni İsrail şekelinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 ILS6.47234 CZK
5 ILS32.36170 CZK
10 ILS64.72340 CZK
20 ILS129.44680 CZK
50 ILS323.61700 CZK
100 ILS647.23400 CZK
250 ILS1618.08500 CZK
500 ILS3236.17000 CZK
1000 ILS6472.34000 CZK
2000 ILS12944.68000 CZK
5000 ILS32361.70000 CZK
10000 ILS64723.40000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Yeni İsrail Şekeli
1 CZK0.15450 ILS
5 CZK0.77252 ILS
10 CZK1.54504 ILS
20 CZK3.09008 ILS
50 CZK7.72520 ILS
100 CZK15.45040 ILS
250 CZK38.62600 ILS
500 CZK77.25200 ILS
1000 CZK154.50400 ILS
2000 CZK309.00800 ILS
5000 CZK772.52000 ILS
10000 CZK1545.04000 ILS