Romanya leyinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile RON → CZK çevirin

1.000 ron
5.105,88 czk

1.00000 RON = 5.10588 CZK

18:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548751.076389.34041.451011.651910.9474718.3533
1 GBP1.1697611.25905104.511.697391.932391.1083121.4696
1 USD0.929150.79425183.0071.348151.53480.8803517.0522
1 INR0.01119310.009568470.012047210.01624140.018490.01060570.205431

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Romanya leyinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 RON5.10588 CZK
5 RON25.52940 CZK
10 RON51.05880 CZK
20 RON102.11760 CZK
50 RON255.29400 CZK
100 RON510.58800 CZK
250 RON1276.47000 CZK
500 RON2552.94000 CZK
1000 RON5105.88000 CZK
2000 RON10211.76000 CZK
5000 RON25529.40000 CZK
10000 RON51058.80000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Rumen Leyi
1 CZK0.19585 RON
5 CZK0.97927 RON
10 CZK1.95853 RON
20 CZK3.91706 RON
50 CZK9.79265 RON
100 CZK19.58530 RON
250 CZK48.96325 RON
500 CZK97.92650 RON
1000 CZK195.85300 RON
2000 CZK391.70600 RON
5000 CZK979.26500 RON
10000 CZK1958.53000 RON