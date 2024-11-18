1 Romanya leyinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile RON → CZK çevirin

1,000L RON = 5,083Kč CZK

22:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → CZK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CZK
1 RON → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,10135,1013
Düşük5,06845,0237
Ortalama5,08485,0652
Değişim0.22%0.62%
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1 RON → CZK istatistikleri

RON → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,1013, en düşük 5,0684 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,0848 oldu. RON → CZK kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

RON → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,1013, en düşük 5,0237 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0652 oldu. RON → CZK kurundaki değişiklik 0.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,45
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,212
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 RON5,08279 CZK
5 RON25,41395 CZK
10 RON50,82790 CZK
20 RON101,65580 CZK
50 RON254,13950 CZK
100 RON508,27900 CZK
250 RON1.270,69750 CZK
500 RON2.541,39500 CZK
1000 RON5.082,79000 CZK
2000 RON10.165,58000 CZK
5000 RON25.413,95000 CZK
10000 RON50.827,90000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Rumen Leyi
1 CZK0,19674 RON
5 CZK0,98371 RON
10 CZK1,96742 RON
20 CZK3,93484 RON
50 CZK9,83710 RON
100 CZK19,67420 RON
250 CZK49,18550 RON
500 CZK98,37100 RON
1000 CZK196,74200 RON
2000 CZK393,48400 RON
5000 CZK983,71000 RON
10000 CZK1.967,42000 RON