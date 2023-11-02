1 ليو روماني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل RON إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٤٫٩٢ czk

1.00000 RON = 4.92032 CZK

Mid-market exchange rate at 13:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.073789.36531.46711.652230.9643518.8774
1GBP1.1534711.2385103.0821.692291.905821.1123521.7748
1USD0.931350.807428183.23121.36641.538820.8981517.5816
1INR0.011190.009701030.012014710.01641690.01848850.0107910.211238

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RON4.92032 CZK
5 RON24.60160 CZK
10 RON49.20320 CZK
20 RON98.40640 CZK
50 RON246.01600 CZK
100 RON492.03200 CZK
250 RON1230.08000 CZK
500 RON2460.16000 CZK
1000 RON4920.32000 CZK
2000 RON9840.64000 CZK
5000 RON24601.60000 CZK
10000 RON49203.20000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Romanian Leu
1 CZK0.20324 RON
5 CZK1.01619 RON
10 CZK2.03239 RON
20 CZK4.06478 RON
50 CZK10.16195 RON
100 CZK20.32390 RON
250 CZK50.80975 RON
500 CZK101.61950 RON
1000 CZK203.23900 RON
2000 CZK406.47800 RON
5000 CZK1016.19500 RON
10000 CZK2032.39000 RON