10 ليو روماني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل RON إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٤٩٫٢٠ czk

1.00000 RON = 4.91967 CZK

Mid-market exchange rate at 13:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.073789.36581.4671.652480.964218.8654
1GBP1.1534711.2385103.0821.692161.906121.1121721.7611
1USD0.931350.807428183.23161.36631.539050.89817.5705
1INR0.011190.009700980.012014710.01641560.01849120.01078920.211104

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 RON4.91967 CZK
5 RON24.59835 CZK
10 RON49.19670 CZK
20 RON98.39340 CZK
50 RON245.98350 CZK
100 RON491.96700 CZK
250 RON1229.91750 CZK
500 RON2459.83500 CZK
1000 RON4919.67000 CZK
2000 RON9839.34000 CZK
5000 RON24598.35000 CZK
10000 RON49196.70000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Romanian Leu
1 CZK0.20327 RON
5 CZK1.01633 RON
10 CZK2.03266 RON
20 CZK4.06532 RON
50 CZK10.16330 RON
100 CZK20.32660 RON
250 CZK50.81650 RON
500 CZK101.63300 RON
1000 CZK203.26600 RON
2000 CZK406.53200 RON
5000 CZK1016.33000 RON
10000 CZK2032.66000 RON