دولار أسترالي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل AUD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٤٬٧٤٧٫٦٠ czk

1.00000 AUD = 14.74760 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AUD14.74760 CZK
5 AUD73.73800 CZK
10 AUD147.47600 CZK
20 AUD294.95200 CZK
50 AUD737.38000 CZK
100 AUD1474.76000 CZK
250 AUD3686.90000 CZK
500 AUD7373.80000 CZK
1000 AUD14747.60000 CZK
2000 AUD29495.20000 CZK
5000 AUD73738.00000 CZK
10000 AUD147476.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار أسترالي
1 CZK0.06781 AUD
5 CZK0.33904 AUD
10 CZK0.67808 AUD
20 CZK1.35616 AUD
50 CZK3.39040 AUD
100 CZK6.78079 AUD
250 CZK16.95198 AUD
500 CZK33.90395 AUD
1000 CZK67.80790 AUD
2000 CZK135.61580 AUD
5000 CZK339.03950 AUD
10000 CZK678.07900 AUD