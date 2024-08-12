20 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار أسترالي

تحويل CZK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 czk
1.32 aud

Kč1.000 CZK = A$0.06591 AUD

Mid-market exchange rate at 19:48
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CZK إلى AUD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,4984.30691.76136.6710.945
1 USD0.91510.7831,370.483.93983.94933.550.865
1 GBP1.1681.27711,749.495.028107.16642.8281.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار أسترالي
1 CZK٠٫٠٦٥٩١ AUD
5 CZK٠٫٣٢٩٥٥ AUD
10 CZK٠٫٦٥٩١٠ AUD
20 CZK١٫٣١٨٢٠ AUD
50 CZK٣٫٢٩٥٥٠ AUD
100 CZK٦٫٥٩١٠٠ AUD
250 CZK١٦٫٤٧٧٥٠ AUD
500 CZK٣٢٫٩٥٥٠٠ AUD
1000 CZK٦٥٫٩١٠٠٠ AUD
2000 CZK١٣١٫٨٢٠٠٠ AUD
5000 CZK٣٢٩٫٥٥٠٠٠ AUD
10000 CZK٦٥٩٫١٠٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AUD١٥٫١٧٢٢٠ CZK
5 AUD٧٥٫٨٦١٠٠ CZK
10 AUD١٥١٫٧٢٢٠٠ CZK
20 AUD٣٠٣٫٤٤٤٠٠ CZK
50 AUD٧٥٨٫٦١٠٠٠ CZK
100 AUD١٬٥١٧٫٢٢٠٠٠ CZK
250 AUD٣٬٧٩٣٫٠٥٠٠٠ CZK
500 AUD٧٬٥٨٦٫١٠٠٠٠ CZK
1000 AUD١٥٬١٧٢٫٢٠٠٠٠ CZK
2000 AUD٣٠٬٣٤٤٫٤٠٠٠٠ CZK
5000 AUD٧٥٬٨٦١٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 AUD١٥١٬٧٢٢٫٠٠٠٠٠ CZK