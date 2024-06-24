تحويل AUD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

20 دولار أسترالي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

20 aud
308.14 czk

A$1.000 AUD = Kč15.41 CZK

Mid-market exchange rate at 12:53
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4750.9321.634159.3651.3681.353
1 GBP1.2671105.7411.182.07201.8761.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.59811.754171.051.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AUD١٥٫٤٠٧٢٠ CZK
5 AUD٧٧٫٠٣٦٠٠ CZK
10 AUD١٥٤٫٠٧٢٠٠ CZK
20 AUD٣٠٨٫١٤٤٠٠ CZK
50 AUD٧٧٠٫٣٦٠٠٠ CZK
100 AUD١٬٥٤٠٫٧٢٠٠٠ CZK
250 AUD٣٬٨٥١٫٨٠٠٠٠ CZK
500 AUD٧٬٧٠٣٫٦٠٠٠٠ CZK
1000 AUD١٥٬٤٠٧٫٢٠٠٠٠ CZK
2000 AUD٣٠٬٨١٤٫٤٠٠٠٠ CZK
5000 AUD٧٧٬٠٣٦٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 AUD١٥٤٬٠٧٢٫٠٠٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار أسترالي
1 CZK٠٫٠٦٤٩٠ AUD
5 CZK٠٫٣٢٤٥٢ AUD
10 CZK٠٫٦٤٩٠٥ AUD
20 CZK١٫٢٩٨٠٩ AUD
50 CZK٣٫٢٤٥٢٣ AUD
100 CZK٦٫٤٩٠٤٦ AUD
250 CZK١٦٫٢٢٦١٥ AUD
500 CZK٣٢٫٤٥٢٣٠ AUD
1000 CZK٦٤٫٩٠٤٦٠ AUD
2000 CZK١٢٩٫٨٠٩٢٠ AUD
5000 CZK٣٢٤٫٥٢٣٠٠ AUD
10000 CZK٦٤٩٫٠٤٦٠٠ AUD