ليف بلغاري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BGN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
١٢٬٤٧٦٫٧٠ czk

1.00000 BGN = 12.47670 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:57 UTC
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BGN إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0635588.37831.434891.660370.9574518.2179
1GBP1.1582111.2318102.361.661881.923031.1089321.0999
1USD0.940250.81182183.09751.349151.561160.900117.1293
1INR0.0113150.009769490.012034110.01623570.01878710.01083190.206135

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BGN12.47670 CZK
5 BGN62.38350 CZK
10 BGN124.76700 CZK
20 BGN249.53400 CZK
50 BGN623.83500 CZK
100 BGN1247.67000 CZK
250 BGN3119.17500 CZK
500 BGN6238.35000 CZK
1000 BGN12476.70000 CZK
2000 BGN24953.40000 CZK
5000 BGN62383.50000 CZK
10000 BGN124767.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / لياف بلغاري
1 CZK0.08015 BGN
5 CZK0.40075 BGN
10 CZK0.80150 BGN
20 CZK1.60299 BGN
50 CZK4.00748 BGN
100 CZK8.01496 BGN
250 CZK20.03740 BGN
500 CZK40.07480 BGN
1000 CZK80.14960 BGN
2000 CZK160.29920 BGN
5000 CZK400.74800 BGN
10000 CZK801.49600 BGN