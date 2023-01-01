روبية إندونيسية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل IDR إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬٤٩٠٫٤١ czk

1.00000 IDR = 0.00149 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.69361.43881.661270.9635518.3136
1GBP1.1520711.22945102.1781.657541.913841.1100821.0979
1USD0.937050.813372183.10871.34821.556660.9028517.1604
1INR0.01127480.009786840.012032410.01622210.01873040.01086350.206481

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 IDR0.00149 CZK
5 IDR0.00745 CZK
10 IDR0.01490 CZK
20 IDR0.02981 CZK
50 IDR0.07452 CZK
100 IDR0.14904 CZK
250 IDR0.37260 CZK
500 IDR0.74521 CZK
1000 IDR1.49041 CZK
2000 IDR2.98082 CZK
5000 IDR7.45205 CZK
10000 IDR14.90410 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الروبية الإندونيسية
1 CZK670.95500 IDR
5 CZK3354.77500 IDR
10 CZK6709.55000 IDR
20 CZK13419.10000 IDR
50 CZK33547.75000 IDR
100 CZK67095.50000 IDR
250 CZK167738.75000 IDR
500 CZK335477.50000 IDR
1000 CZK670955.00000 IDR
2000 CZK1341910.00000 IDR
5000 CZK3354775.00000 IDR
10000 CZK6709550.00000 IDR