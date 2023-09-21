يورو إلى جنيه إسترليني

تحويل EUR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
863.70 gbp

1.00000 EUR = 0.86370 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / جنيه استرليني
1 EUR0.86370 GBP
5 EUR4.31850 GBP
10 EUR8.63700 GBP
20 EUR17.27400 GBP
50 EUR43.18500 GBP
100 EUR86.37000 GBP
250 EUR215.92500 GBP
500 EUR431.85000 GBP
1000 EUR863.70000 GBP
2000 EUR1727.40000 GBP
5000 EUR4318.50000 GBP
10000 EUR8637.00000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / اليورو
1 GBP1.15781 EUR
5 GBP5.78905 EUR
10 GBP11.57810 EUR
20 GBP23.15620 EUR
50 GBP57.89050 EUR
100 GBP115.78100 EUR
250 GBP289.45250 EUR
500 GBP578.90500 EUR
1000 GBP1157.81000 EUR
2000 GBP2315.62000 EUR
5000 GBP5789.05000 EUR
10000 GBP11578.10000 EUR