تحويل GBP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

5 جنيه إسترليني إلى يورو

5 gbp
5.91 eur

£1.000 GBP = €1.183 EUR

Mid-market exchange rate at 21:21
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7851.370.8941.635
1 EUR1.069189.3331.61170.821.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4861106.0970.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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GBP إلى NZD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / اليورو
1 GBP١٫١٨٢٨٢ EUR
5 GBP٥٫٩١٤١٠ EUR
10 GBP١١٫٨٢٨٢٠ EUR
20 GBP٢٣٫٦٥٦٤٠ EUR
50 GBP٥٩٫١٤١٠٠ EUR
100 GBP١١٨٫٢٨٢٠٠ EUR
250 GBP٢٩٥٫٧٠٥٠٠ EUR
500 GBP٥٩١٫٤١٠٠٠ EUR
1000 GBP١٬١٨٢٫٨٢٠٠٠ EUR
2000 GBP٢٬٣٦٥٫٦٤٠٠٠ EUR
5000 GBP٥٬٩١٤٫١٠٠٠٠ EUR
10000 GBP١١٬٨٢٨٫٢٠٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه استرليني
1 EUR٠٫٨٤٥٤٤ GBP
5 EUR٤٫٢٢٧١٨ GBP
10 EUR٨٫٤٥٤٣٥ GBP
20 EUR١٦٫٩٠٨٧٠ GBP
50 EUR٤٢٫٢٧١٧٥ GBP
100 EUR٨٤٫٥٤٣٥٠ GBP
250 EUR٢١١٫٣٥٨٧٥ GBP
500 EUR٤٢٢٫٧١٧٥٠ GBP
1000 EUR٨٤٥٫٤٣٥٠٠ GBP
2000 EUR١٬٦٩٠٫٨٧٠٠٠ GBP
5000 EUR٤٬٢٢٧٫١٧٥٠٠ GBP
10000 EUR٨٬٤٥٤٫٣٥٠٠٠ GBP