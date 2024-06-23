5 يورو إلى جنيه إسترليني

تحويل EUR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 eur
4.23 gbp

€1.000 EUR = £0.8457 GBP

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه استرليني
1 EUR٠٫٨٤٥٦٧ GBP
5 EUR٤٫٢٢٨٣٣ GBP
10 EUR٨٫٤٥٦٦٥ GBP
20 EUR١٦٫٩١٣٣٠ GBP
50 EUR٤٢٫٢٨٣٢٥ GBP
100 EUR٨٤٫٥٦٦٥٠ GBP
250 EUR٢١١٫٤١٦٢٥ GBP
500 EUR٤٢٢٫٨٣٢٥٠ GBP
1000 EUR٨٤٥٫٦٦٥٠٠ GBP
2000 EUR١٬٦٩١٫٣٣٠٠٠ GBP
5000 EUR٤٬٢٢٨٫٣٢٥٠٠ GBP
10000 EUR٨٬٤٥٦٫٦٥٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / اليورو
1 GBP١٫١٨٢٥٠ EUR
5 GBP٥٫٩١٢٥٠ EUR
10 GBP١١٫٨٢٥٠٠ EUR
20 GBP٢٣٫٦٥٠٠٠ EUR
50 GBP٥٩٫١٢٥٠٠ EUR
100 GBP١١٨٫٢٥٠٠٠ EUR
250 GBP٢٩٥٫٦٢٥٠٠ EUR
500 GBP٥٩١٫٢٥٠٠٠ EUR
1000 GBP١٬١٨٢٫٥٠٠٠٠ EUR
2000 GBP٢٬٣٦٥٫٠٠٠٠٠ EUR
5000 GBP٥٬٩١٢٫٥٠٠٠٠ EUR
10000 GBP١١٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ EUR