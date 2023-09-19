ين ياباني إلى جنيه إسترليني

تحويل JPY إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
55.11 gbp

1.00000 JPY = 0.00551 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:27 UTC
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JPY إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0660588.62551.436981.661290.963218.3126
1GBP1.1535411.2297102.231.657571.916321.1110921.1238
1USD0.93810.813206183.13451.347951.558360.903717.178
1INR0.01128340.009781820.012028710.01621410.01874510.01087030.206629

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / جنيه استرليني
100 JPY0.55112 GBP
1000 JPY5.51121 GBP
1500 JPY8.26681 GBP
2000 JPY11.02242 GBP
3000 JPY16.53363 GBP
5000 JPY27.55605 GBP
5400 JPY29.76053 GBP
10000 JPY55.11210 GBP
15000 JPY82.66815 GBP
20000 JPY110.22420 GBP
25000 JPY137.78025 GBP
30000 JPY165.33630 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / ين ياباني
1 GBP181.44800 JPY
5 GBP907.24000 JPY
10 GBP1814.48000 JPY
20 GBP3628.96000 JPY
50 GBP9072.40000 JPY
100 GBP18144.80000 JPY
250 GBP45362.00000 JPY
500 GBP90724.00000 JPY
1000 GBP181448.00000 JPY
2000 GBP362896.00000 JPY
5000 GBP907240.00000 JPY
10000 GBP1814480.00000 JPY