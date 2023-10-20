100 ين ياباني إلى جنيه إسترليني

تحويل JPY إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jpy
٠٫٥٥ gbp

1.00000 JPY = 0.00549 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:22
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

JPY إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 GBP → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.059288.08311.451631.676480.945919.305
1GBP1.148511.2165101.1641.667211.925451.0863722.1719
1USD0.94410.82203183.161.37051.582780.89318.226
1INR0.01135290.009884930.01202510.01648030.01903290.01073830.219168

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / جنيه استرليني
100 JPY0.54851 GBP
1000 JPY5.48514 GBP
1500 JPY8.22771 GBP
2000 JPY10.97028 GBP
3000 JPY16.45542 GBP
5000 JPY27.42570 GBP
5400 JPY29.61976 GBP
10000 JPY54.85140 GBP
15000 JPY82.27710 GBP
20000 JPY109.70280 GBP
25000 JPY137.12850 GBP
30000 JPY164.55420 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / ين ياباني
1 GBP182.31100 JPY
5 GBP911.55500 JPY
10 GBP1823.11000 JPY
20 GBP3646.22000 JPY
50 GBP9115.55000 JPY
100 GBP18231.10000 JPY
250 GBP45577.75000 JPY
500 GBP91155.50000 JPY
1000 GBP182311.00000 JPY
2000 GBP364622.00000 JPY
5000 GBP911555.00000 JPY
10000 GBP1823110.00000 JPY