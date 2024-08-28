ليرة تركية إلى جنيه إسترليني

تحويل TRY إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
21.88 gbp

TL1.000 TRY = £0.02188 GBP

Mid-market exchange rate at 01:36
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TRY إلى GBP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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GBP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9251.3453.67348.706
1 EUR1.11810.843311.92293.7941.5034.10554.433
1 GBP1.3251.1861369.877111.2211.7824.86764.547
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه استرليني
1 TRY٠٫٠٢١٨٨ GBP
5 TRY٠٫١٠٩٣٩ GBP
10 TRY٠٫٢١٨٧٩ GBP
20 TRY٠٫٤٣٧٥٨ GBP
50 TRY١٫٠٩٣٩٤ GBP
100 TRY٢٫١٨٧٨٨ GBP
250 TRY٥٫٤٦٩٧٠ GBP
500 TRY١٠٫٩٣٩٤٠ GBP
1000 TRY٢١٫٨٧٨٨٠ GBP
2000 TRY٤٣٫٧٥٧٦٠ GBP
5000 TRY١٠٩٫٣٩٤٠٠ GBP
10000 TRY٢١٨٫٧٨٨٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / ليرة تركية
1 GBP٤٥٫٧٠٦٣٠ TRY
5 GBP٢٢٨٫٥٣١٥٠ TRY
10 GBP٤٥٧٫٠٦٣٠٠ TRY
20 GBP٩١٤٫١٢٦٠٠ TRY
50 GBP٢٬٢٨٥٫٣١٥٠٠ TRY
100 GBP٤٬٥٧٠٫٦٣٠٠٠ TRY
250 GBP١١٬٤٢٦٫٥٧٥٠٠ TRY
500 GBP٢٢٬٨٥٣٫١٥٠٠٠ TRY
1000 GBP٤٥٬٧٠٦٫٣٠٠٠٠ TRY
2000 GBP٩١٬٤١٢٫٦٠٠٠٠ TRY
5000 GBP٢٢٨٬٥٣١٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 GBP٤٥٧٬٠٦٣٫٠٠٠٠٠ TRY