ليرة تركية إلى يورو

تحويل TRY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
25.95 eur

TL1.000 TRY = €0.02595 EUR

Mid-market exchange rate at 01:35
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TRY إلى EUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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EUR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9331.3453.67348.705
1 EUR1.11810.843311.93693.8081.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.919111.2451.7824.86864.554
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / اليورو
1 TRY٠٫٠٢٥٩٥ EUR
5 TRY٠٫١٢٩٧٦ EUR
10 TRY٠٫٢٥٩٥٢ EUR
20 TRY٠٫٥١٩٠٤ EUR
50 TRY١٫٢٩٧٦٠ EUR
100 TRY٢٫٥٩٥٢٠ EUR
250 TRY٦٫٤٨٨٠٠ EUR
500 TRY١٢٫٩٧٦٠٠ EUR
1000 TRY٢٥٫٩٥٢٠٠ EUR
2000 TRY٥١٫٩٠٤٠٠ EUR
5000 TRY١٢٩٫٧٦٠٠٠ EUR
10000 TRY٢٥٩٫٥٢٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / ليرة تركية
1 EUR٣٨٫٥٣٢٧٠ TRY
5 EUR١٩٢٫٦٦٣٥٠ TRY
10 EUR٣٨٥٫٣٢٧٠٠ TRY
20 EUR٧٧٠٫٦٥٤٠٠ TRY
50 EUR١٬٩٢٦٫٦٣٥٠٠ TRY
100 EUR٣٬٨٥٣٫٢٧٠٠٠ TRY
250 EUR٩٬٦٣٣٫١٧٥٠٠ TRY
500 EUR١٩٬٢٦٦٫٣٥٠٠٠ TRY
1000 EUR٣٨٬٥٣٢٫٧٠٠٠٠ TRY
2000 EUR٧٧٬٠٦٥٫٤٠٠٠٠ TRY
5000 EUR١٩٢٬٦٦٣٫٥٠٠٠٠ TRY
10000 EUR٣٨٥٬٣٢٧٫٠٠٠٠٠ TRY