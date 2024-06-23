تحويل EUR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

100 يورو إلى ليرة تركية

100 eur
3,512.40 try

€1.000 EUR = TL35.12 TRY

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / ليرة تركية
1 EUR٣٥٫١٢٤٠٠ TRY
5 EUR١٧٥٫٦٢٠٠٠ TRY
10 EUR٣٥١٫٢٤٠٠٠ TRY
20 EUR٧٠٢٫٤٨٠٠٠ TRY
50 EUR١٬٧٥٦٫٢٠٠٠٠ TRY
100 EUR٣٬٥١٢٫٤٠٠٠٠ TRY
250 EUR٨٬٧٨١٫٠٠٠٠٠ TRY
500 EUR١٧٬٥٦٢٫٠٠٠٠٠ TRY
1000 EUR٣٥٬١٢٤٫٠٠٠٠٠ TRY
2000 EUR٧٠٬٢٤٨٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 EUR١٧٥٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 EUR٣٥١٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / اليورو
1 TRY٠٫٠٢٨٤٧ EUR
5 TRY٠٫١٤٢٣٥ EUR
10 TRY٠٫٢٨٤٧١ EUR
20 TRY٠٫٥٦٩٤١ EUR
50 TRY١٫٤٢٣٥٣ EUR
100 TRY٢٫٨٤٧٠٥ EUR
250 TRY٧٫١١٧٦٢ EUR
500 TRY١٤٫٢٣٥٢٥ EUR
1000 TRY٢٨٫٤٧٠٥٠ EUR
2000 TRY٥٦٫٩٤١٠٠ EUR
5000 TRY١٤٢٫٣٥٢٥٠ EUR
10000 TRY٢٨٤٫٧٠٥٠٠ EUR