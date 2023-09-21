فورنت مجري إلى ليرة تركية

تحويل HUF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٧٤٥٫٦٩ try

1.00000 HUF = 0.07457 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:36 UTC
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HUF إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.06788.7041.439381.661220.9632518.3125
1GBP1.1519411.22915102.1841.658121.913671.1096121.0954
1USD0.93720.81357183.1341.3491.55690.9026517.1626
1INR0.01127350.009786250.012028810.01622680.01872770.01085780.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / ليرة تركية
2000 HUF149.13840 TRY
5000 HUF372.84600 TRY
10000 HUF745.69200 TRY
15000 HUF1118.53800 TRY
20000 HUF1491.38400 TRY
30000 HUF2237.07600 TRY
40000 HUF2982.76800 TRY
50000 HUF3728.46000 TRY
60000 HUF4474.15200 TRY
100000 HUF7456.92000 TRY
150000 HUF11185.38000 TRY
200000 HUF14913.84000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Hungarian Forint
1 TRY13.41040 HUF
5 TRY67.05200 HUF
10 TRY134.10400 HUF
20 TRY268.20800 HUF
50 TRY670.52000 HUF
100 TRY1341.04000 HUF
250 TRY3352.60000 HUF
500 TRY6705.20000 HUF
1000 TRY13410.40000 HUF
2000 TRY26820.80000 HUF
5000 TRY67052.00000 HUF
10000 TRY134104.00000 HUF