فورنت مجري إلى ليرة تركية
تحويل HUF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / ليرة تركية
|2000 HUF
|149.13840 TRY
|5000 HUF
|372.84600 TRY
|10000 HUF
|745.69200 TRY
|15000 HUF
|1118.53800 TRY
|20000 HUF
|1491.38400 TRY
|30000 HUF
|2237.07600 TRY
|40000 HUF
|2982.76800 TRY
|50000 HUF
|3728.46000 TRY
|60000 HUF
|4474.15200 TRY
|100000 HUF
|7456.92000 TRY
|150000 HUF
|11185.38000 TRY
|200000 HUF
|14913.84000 TRY