100 ليرة تركية إلى فورنت مجري

تحويل TRY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

100 try
1,139 huf

1.000 TRY = 11.39 HUF

Mid-market exchange rate at 13:34
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧١١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٢
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٥٢٣٩٠٫٢٧٩١٫٤٧٣٤٫٠٠٦٥٣٫٢٢٩
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫٢١٧١٠٥٫٦٠٤١٫٧٢٤٤٫٦٨٦٦٢٫٢٦٤
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Hungarian Forint
1 TRY١١٫٣٩١٣٠ HUF
5 TRY٥٦٫٩٥٦٥٠ HUF
10 TRY١١٣٫٩١٣٠٠ HUF
20 TRY٢٢٧٫٨٢٦٠٠ HUF
50 TRY٥٦٩٫٥٦٥٠٠ HUF
100 TRY١٬١٣٩٫١٣٠٠٠ HUF
250 TRY٢٬٨٤٧٫٨٢٥٠٠ HUF
500 TRY٥٬٦٩٥٫٦٥٠٠٠ HUF
1000 TRY١١٬٣٩١٫٣٠٠٠٠ HUF
2000 TRY٢٢٬٧٨٢٫٦٠٠٠٠ HUF
5000 TRY٥٦٬٩٥٦٫٥٠٠٠٠ HUF
10000 TRY١١٣٬٩١٣٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / ليرة تركية
2000 HUF١٧٥٫٥٧٢٨٠ TRY
5000 HUF٤٣٨٫٩٣٢٠٠ TRY
10000 HUF٨٧٧٫٨٦٤٠٠ TRY
15000 HUF١٬٣١٦٫٧٩٦٠٠ TRY
20000 HUF١٬٧٥٥٫٧٢٨٠٠ TRY
30000 HUF٢٬٦٣٣٫٥٩٢٠٠ TRY
40000 HUF٣٬٥١١٫٤٥٦٠٠ TRY
50000 HUF٤٬٣٨٩٫٣٢٠٠٠ TRY
60000 HUF٥٬٢٦٧٫١٨٤٠٠ TRY
100000 HUF٨٬٧٧٨٫٦٤٠٠٠ TRY
150000 HUF١٣٬١٦٧٫٩٦٠٠٠ TRY
200000 HUF١٧٬٥٥٧٫٢٨٠٠٠ TRY