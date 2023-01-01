روبية هندية إلى فورنت مجري
تحويل INR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبية الهندية
|2000 HUF
|458.52400 INR
|5000 HUF
|1146.31000 INR
|10000 HUF
|2292.62000 INR
|15000 HUF
|3438.93000 INR
|20000 HUF
|4585.24000 INR
|30000 HUF
|6877.86000 INR
|40000 HUF
|9170.48000 INR
|50000 HUF
|11463.10000 INR
|60000 HUF
|13755.72000 INR
|100000 HUF
|22926.20000 INR
|150000 HUF
|34389.30000 INR
|200000 HUF
|45852.40000 INR