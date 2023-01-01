روبية هندية إلى فورنت مجري

تحويل INR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٣٬٦١٨ huf

1.00000 INR = 4.36182 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:4 UTC
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INR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433511.654350.957118.2104
1GBP1.1582111.2312102.0971.660331.916121.1085221.0918
1USD0.940750.812216182.9251.348551.55630.900417.1311
1INR0.01134440.009794580.012059110.01626230.01876760.0108580.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الروبية الهندية / Hungarian Forint
1 INR4.36182 HUF
5 INR21.80910 HUF
10 INR43.61820 HUF
20 INR87.23640 HUF
50 INR218.09100 HUF
100 INR436.18200 HUF
250 INR1090.45500 HUF
500 INR2180.91000 HUF
1000 INR4361.82000 HUF
2000 INR8723.64000 HUF
5000 INR21809.10000 HUF
10000 INR43618.20000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبية الهندية
2000 HUF458.52400 INR
5000 HUF1146.31000 INR
10000 HUF2292.62000 INR
15000 HUF3438.93000 INR
20000 HUF4585.24000 INR
30000 HUF6877.86000 INR
40000 HUF9170.48000 INR
50000 HUF11463.10000 INR
60000 HUF13755.72000 INR
100000 HUF22926.20000 INR
150000 HUF34389.30000 INR
200000 HUF45852.40000 INR