تحويل INR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

2,000 روبية هندية إلى فورنت مجري

2,000 inr
8,870 huf

₹1.000 INR = Ft4.435 HUF

Mid-market exchange rate at 05:23
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.980.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.7611.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0480.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Hungarian Forint
1 INR٤٫٤٣٤٨٧ HUF
5 INR٢٢٫١٧٤٣٥ HUF
10 INR٤٤٫٣٤٨٧٠ HUF
20 INR٨٨٫٦٩٧٤٠ HUF
50 INR٢٢١٫٧٤٣٥٠ HUF
100 INR٤٤٣٫٤٨٧٠٠ HUF
250 INR١٬١٠٨٫٧١٧٥٠ HUF
300 INR١٬٣٣٠٫٤٦١٠٠ HUF
500 INR٢٬٢١٧٫٤٣٥٠٠ HUF
600 INR٢٬٦٦٠٫٩٢٢٠٠ HUF
1000 INR٤٬٤٣٤٫٨٧٠٠٠ HUF
2000 INR٨٬٨٦٩٫٧٤٠٠٠ HUF
5000 INR٢٢٬١٧٤٫٣٥٠٠٠ HUF
10000 INR٤٤٬٣٤٨٫٧٠٠٠٠ HUF
25000 INR١١٠٬٨٧١٫٧٥٠٠٠ HUF
50000 INR٢٢١٬٧٤٣٫٥٠٠٠٠ HUF
100000 INR٤٤٣٬٤٨٧٫٠٠٠٠٠ HUF
1000000 INR٤٬٤٣٤٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ HUF
1000000000 INR٤٬٤٣٤٬٨٧٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبية الهندية
2000 HUF٤٥٠٫٩٧٢٠٠ INR
5000 HUF١٬١٢٧٫٤٣٠٠٠ INR
10000 HUF٢٬٢٥٤٫٨٦٠٠٠ INR
15000 HUF٣٬٣٨٢٫٢٩٠٠٠ INR
20000 HUF٤٬٥٠٩٫٧٢٠٠٠ INR
30000 HUF٦٬٧٦٤٫٥٨٠٠٠ INR
40000 HUF٩٬٠١٩٫٤٤٠٠٠ INR
50000 HUF١١٬٢٧٤٫٣٠٠٠٠ INR
60000 HUF١٣٬٥٢٩٫١٦٠٠٠ INR
100000 HUF٢٢٬٥٤٨٫٦٠٠٠٠ INR
150000 HUF٣٣٬٨٢٢٫٩٠٠٠٠ INR
200000 HUF٤٥٬٠٩٧٫٢٠٠٠٠ INR