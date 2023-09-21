رينغيت ماليزي إلى فورنت مجري

تحويل MYR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
77587 huf

1.00000 MYR = 77.58670 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:55 UTC
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MYR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3674
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1763
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.227
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Hungarian Forint
1 MYR77.58670 HUF
5 MYR387.93350 HUF
10 MYR775.86700 HUF
20 MYR1551.73400 HUF
50 MYR3879.33500 HUF
100 MYR7758.67000 HUF
250 MYR19396.67500 HUF
500 MYR38793.35000 HUF
1000 MYR77586.70000 HUF
2000 MYR155173.40000 HUF
5000 MYR387933.50000 HUF
10000 MYR775867.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / رينغيت ماليزي
2000 HUF25.77760 MYR
5000 HUF64.44400 MYR
10000 HUF128.88800 MYR
15000 HUF193.33200 MYR
20000 HUF257.77600 MYR
30000 HUF386.66400 MYR
40000 HUF515.55200 MYR
50000 HUF644.44000 MYR
60000 HUF773.32800 MYR
100000 HUF1288.88000 MYR
150000 HUF1933.32000 MYR
200000 HUF2577.76000 MYR