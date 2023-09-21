رينغيت ماليزي إلى فورنت مجري
تحويل MYR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Malaysian ringgit
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Hungarian Forint
|1 MYR
|77.58670 HUF
|5 MYR
|387.93350 HUF
|10 MYR
|775.86700 HUF
|20 MYR
|1551.73400 HUF
|50 MYR
|3879.33500 HUF
|100 MYR
|7758.67000 HUF
|250 MYR
|19396.67500 HUF
|500 MYR
|38793.35000 HUF
|1000 MYR
|77586.70000 HUF
|2000 MYR
|155173.40000 HUF
|5000 MYR
|387933.50000 HUF
|10000 MYR
|775867.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / رينغيت ماليزي
|2000 HUF
|25.77760 MYR
|5000 HUF
|64.44400 MYR
|10000 HUF
|128.88800 MYR
|15000 HUF
|193.33200 MYR
|20000 HUF
|257.77600 MYR
|30000 HUF
|386.66400 MYR
|40000 HUF
|515.55200 MYR
|50000 HUF
|644.44000 MYR
|60000 HUF
|773.32800 MYR
|100000 HUF
|1288.88000 MYR
|150000 HUF
|1933.32000 MYR
|200000 HUF
|2577.76000 MYR